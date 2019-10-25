Франс Нильсен – о шестом подряд поражении «Детройта»: Мы сейчас себя закапываем в глубокую яму

- Мы сейчас себя закапываем в глубокую яму. Третий год подряд с нами это происходит в самом начале сезона, так что я даже не знаю, что тут говорить. Мне все равно, как игра будет выглядеть в следующий раз, нам надо просто найти способ победить, - приводит слова Нильсена официальный сайт НХЛ.
Добавим, что проиграв в среду проиграл «Оттаве» (2:5), «Детройт» потерпел шестое подряд и седьмое в десяти матчах сезона поражение. С шестью очками «Ред Уингз» занимает предпоследнее место в Восточной конференции.
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