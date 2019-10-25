«Ак Барс»: Клуб рассматривает возможность проведения матча на открытом воздухе

По информации «БИЗНЕС Online», «Ак Барс» прорабатывает вариант с проведением матча на открытом воздухе из-за накладки с шоу Crystal Цирка дю Солей, которое будет проходить с 19 по 22 декабря на «Татнефть Арене».
- Клуб рассматривает возможность проведения одного матча на открытом воздухе на футбольном стадионе, в настоящий момент проводится финансовая оценка проекта, – цитирует издание пресс-службу «Ак Барса».
Добавим, что после 20 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» набрал 31 очко и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 27 баллов после 21 встречи, занимает четвертую строчку на «Востоке».
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