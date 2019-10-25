«Куньлунь» на выезде всухую переиграл «Авангард» Хоккеисты «Куньлуня» одержали победу над «Авангардом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

Загрузка...

В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты) и Тревор Мерфи (33).

После этой игры «Куньлунь» набрал 20 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 29 очков, расположился на втором месте на «Востоке».

В следующем матче «Куньлунь» на выезде сыграет с «Витязем», а «Авангард» на своей площадке сыграет против ЦСКА.