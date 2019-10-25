«Куньлунь» на выезде всухую переиграл «Авангард»

В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты) и Тревор Мерфи (33).
После этой игры «Куньлунь» набрал 20 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 29 очков, расположился на втором месте на «Востоке».
В следующем матче «Куньлунь» на выезде сыграет с «Витязем», а «Авангард» на своей площадке сыграет против ЦСКА.
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