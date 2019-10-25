Рижское «Динамо» одержало волевую победу над «Динамо» из Минска Хоккеисты рижского «Динамо» переиграли минский одноклубников в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе латвийского клуба заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (15-я минута) и Даниэль Берзиньш (39). У белорусской команды отличился Евгений Ковыршин (6).

После этой игры рижское «Динамо» набрало 16 очков и поднялось на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минская команда с таким же количеством очков опустилось на 12-е место.