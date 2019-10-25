Тарасенко пропустит минимум две встречи «Сент-Луиса» из-за травмы Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:2).

Тарасенко, набиравший очки в пяти подряд матчах сыграл всего четыре минуты 37 секунд в первом периоде матча с «Кингз».

Как сообщает пресс-служба команды, форвард не полетит с «Блюз» на ближайшие две встречи регулярного чемпионата с «Бостоном» и «Детройтом», а на следующей неделе пройдет повторное обследование.

Добавим, что в текущем сезоне Тарасенко провел десять матчей за «Сент-Луис», в которых набрал 10 (3+7) очков.