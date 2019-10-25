Андрей Мартемьянов: Будем искать игру, рук никто не опускает

- Сегодня ребята старались, горели, шли вперед. Мы контролировали шайбу. По броскам, по владению были лучше. Но вратарь гостей сыграл на высоте. Да и в целом оборонительные действия соперника были на хорошем уровне. Они забили один гол и сыграли по счету, на контратаках, старались нас поймать и поймали. Тем не менее, упрекнуть команду в нежелании я не могу. Парни работали в большинстве, создавали моменты, могли забивать. Но хоккейный бог от нас отвернулся. Будем искать игру, рук никто не опускает, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.
Отметим, что «Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд в регулярно чемпионате и с 22 очками опустился на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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