Илья Воробьев: Готовились к тому, что «Автомобилист» побежит Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы готовились к тому, что «Автомобилист» побежит. Так оно и случилось. Плюс за спиной - непростой матч с «Ак Барсом», там были буллиты.

Немного не справились с давлением, но потом забросили в большинстве. Дальше ребята сработали нормально, - приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.

Отметим, что «Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд в регулярно чемпионате и с 22 очками опустился на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.