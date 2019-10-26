Два очка Михеева помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе» У российского форварда гол и передача.

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«Торонто» выиграл у «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой был признан форвард «кленовых листьев» Илья Михеев. За 16 минут 1 секунду он забил гол, сделал результативную передачу, нанес три броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «+4». Теперь у 25-летнего российского нападающего 9 (4+5) очков в 12 играх сезона.

«Торонто» выиграл после двух поражений, набрал 14 очков и занимает третье место в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 26 октября «Торонто» сыграет в гостях с «Монреалем», а 27 октября «Сан-Хосе» – с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Сан-Хосе» – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Маззин (Михеев), 40. Райлли, 55. Михеев, 60. Мэттьюз, 60 – Лабанк, 11.