«Вашингтон» победил «Ванкувер», отыгравшись со счета 1:5, у Кузнецова дубль Овечкин прервал результативную серию из девяти матчей.

«Вашингтон» нанес поражение «Ванкуверу» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, проигрывая по ходу игры со счетом 1:5.

Второй звездой стал форвард «столичных» Евгений Кузнецов. На его счету дубль, показатель полезности «+1», два силовых приема и семь бросков по воротам (лучший показатель в матче). Теперь у 27-летнего российского нападающего 9 (5+4) очков в девяти играх сезона.

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал результативную серию из девяти матчей.

«Вашингтон» набрал 19 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции.

В следующих матчах 28 октября «Ванкувер» примет «Флориду», а 29 октября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Вашингтон» – 5:6 OT (2:1, 3:1, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Босер, 6. Шаллер, 8, 34. Петтерссон, 26. Виртанен, 35 – Кузнецов, 4, 40. Эллер, 42. Кемпни, 45, 48. Бэкстрем (ПБ).