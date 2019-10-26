Сергей Бобровский: В «Флориде» играешь в хоккей в условиях отпуска Российский голкипер проводит первый сезон во «Флориде».

Голкипер «Флориды» Серей Бобровский поделился впечатлениями от жизни в штате Флорида.

«Он интересен тем, что ты играешь в хоккей в условиях отпуска, – сказал 31-летний российский голкипер в интервью официальному сайту НХЛ. – Выходные проходят так, словно ты уезжаешь куда-то в отпуск. Ты проводишь день на пляже и полностью забываешь о хоккее.

А потом с новыми энергией и эмоциями возвращаешься на стадион. Это большой плюс, не каждый город таким может похвастаться. Особенно, это важно для вратаря из-за психологической и эмоциональной нагрузки, которую он получает на протяжении длинного сезона НХЛ».

Напомним, в межсезонье Бобровский подписал семилетний контракт с «пантерами». В восьми матчах сезона на его счету три победы, 86,9 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,88 гола за игру.