Евгений Кузнецов: Отыграться с 1:5 – это много значит для нас

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Ванкувером» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Независимо от того, как складывается матч, ты веришь, что в следующем периоде сыграешь лучше, – сказал 27-летний форвард. – Такие моменты сплачивают команду, помогают обрести командный дух. Это очень важные два очка для нас.
Отыграться с 1:5 – это очень много значит для ребят в команде. Мы оставались друг с другом, придерживались плана на игру, хотя она складывалась и не лучшим образом. Мы пропустили много голов, но продолжали выполнять задание и добились результата».
Напомним, по ходу матча «Вашингтон» проигрывал со счетом 1:5, но отыгрался и оформил победу по буллитам. На счету Кузнецова два гола и титул второй звезды дня в НХЛ.
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:05 Бокс Усачев Владислав Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев «Быки» вспомнили корриду на «Драгау». «Краснодар» победил в Турции Команда Мурада Мусаева спасла реноме российского футбола в Лиге Европы, одержав красивую выездную победу над «Трабзонспором». 25.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар