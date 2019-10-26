Евгений Кузнецов: Отыграться с 1:5 – это много значит для нас «Вашингтон» отыграл четыре гола у «Ванкувера» и вырвал победу по буллитам.

Загрузка...

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Ванкувером» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Независимо от того, как складывается матч, ты веришь, что в следующем периоде сыграешь лучше, – сказал 27-летний форвард. – Такие моменты сплачивают команду, помогают обрести командный дух. Это очень важные два очка для нас.

Отыграться с 1:5 – это очень много значит для ребят в команде. Мы оставались друг с другом, придерживались плана на игру, хотя она складывалась и не лучшим образом. Мы пропустили много голов, но продолжали выполнять задание и добились результата».

Напомним, по ходу матча «Вашингтон» проигрывал со счетом 1:5, но отыгрался и оформил победу по буллитам. На счету Кузнецова два гола и титул второй звезды дня в НХЛ.