«Северсталь» проиграла «Йокериту», потерпев четвертое поражение к ряду - Советский спорт
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26 октября 2019 19:34Хоккей

«Северсталь» проиграла «Йокериту», потерпев четвертое поражение к ряду

«Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время встречи в составе финской команды заброшенными шайбами отметился Ессе Йоэнсуу (26-я минута). У череповецкого клуба отличился Либор Шулак (57).

В овертайме победный бросок на счету Петера Регина (63).

После этой игры «Йокерит» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 19 очками расположилась на девятом месте.

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