«Северсталь» проиграла «Йокериту», потерпев четвертое поражение к ряду

В основное время встречи в составе финской команды заброшенными шайбами отметился Ессе Йоэнсуу (26-я минута). У череповецкого клуба отличился Либор Шулак (57).
В овертайме победный бросок на счету Петера Регина (63).
После этой игры «Йокерит» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 19 очками расположилась на девятом месте.
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