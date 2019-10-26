«Северсталь» проиграла «Йокериту», потерпев четвертое поражение к ряду «Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время встречи в составе финской команды заброшенными шайбами отметился Ессе Йоэнсуу (26-я минута). У череповецкого клуба отличился Либор Шулак (57).

В овертайме победный бросок на счету Петера Регина (63).

После этой игры «Йокерит» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 19 очками расположилась на девятом месте.