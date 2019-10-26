«Ак Барс» на своем льду переиграл «Барыс»

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Камиль Фазылзянов (12-я минута), Мэтт Фрэттин (38) и Артем Галимов (49). У казахстанской команды отличились Алихан Асетов (19) и Никита Михайлис (55).
После этой игры «Ак Барс» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками расположилась на третьем месте.
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