«Ак Барс» на своем льду переиграл «Барыс» Ак Барс» обыграл «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Камиль Фазылзянов (12-я минута), Мэтт Фрэттин (38) и Артем Галимов (49). У казахстанской команды отличились Алихан Асетов (19) и Никита Михайлис (55).

После этой игры «Ак Барс» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками расположилась на третьем месте.