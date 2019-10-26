СКА на выезде проиграл «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд «Локомотив» в овертайме переиграл СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (4-я и 11-я минуты) и Артем Зуб (54). У ярославской команды отличились Якуб Накладал (9), Роман Савченко (32) и Артем Ильенко (47).

В овертайме точный бросок на свой счет записал Павел Кудрявцев (62)

После этой игры СКА набрал 26 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 19 очками занимает на восьмое место.