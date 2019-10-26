Петерис Скудра: Большинство у «Трактора» не работает с начала сезона Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

- Много сумбура в атаке, не могли завершить некоторые моменты. Где-то нас подвела дисциплина, мы получили пару удалений в зоне атаки. Такое делать нежелательно. Ребята старались, работали до конца, но не смогли забить нужный гол.

Большинство у нас не работает с начала сезона, только в Ярославле был всплеск. Но мы тренируем его каждый день, разбираем видео. Просто большинство нужно исполнить, - цитирует Скудру официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Трактор» на своем льду сыграет против минского «Динамо».