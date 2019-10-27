Две результативные передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»
«Филадельфия» одержала победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 7:4.
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В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Якуб Ворачек (15-я минута), Джеймс ван Римсдайк (38, 53), Шейн Гостисбиер (51), Кевин Хэйс (55), Микаэль Раффль (59) и Трэвис Конекны (60). У «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер (18, 39), Пьер-Люк Дюбуа (23) и Джош Андерсон (43). Лучшим игроком матча был признан Ван Римсдайк, второй звездой стал Хэйс, третьей - Ворачек.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 21 минуту 50 секунд, записав на свой счет две голевые передачи и завершив встречу с показателем полезности +3.
В следующем матче «Филадельфия» в гостях сыграет против «Айлендерс», а «Коламбус» на своей площадке встретится с «Эдмонтоном».
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