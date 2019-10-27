«Питтсбург» дома всухую переиграл «Даллас» «Питтсбург» одержал победу над «Далласом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 3:0.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун (48-я минута), Брайан Раст (50) и Брэндон Танев (59).

Голкипер «Питтбурга» Мэтт Мюррей отразил 25 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Питтсбург» набрал 14 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблицу Восточной конференции. «Даллас», имея в активе девять баллов, занимает 12-е место на «Западе».