«Питтсбург» дома всухую переиграл «Даллас» - Советский спорт
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27 октября 2019 06:42Хоккей

«Питтсбург» дома всухую переиграл «Даллас»

«Питтсбург» одержал победу над «Далласом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 3:0.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун (48-я минута), Брайан Раст (50) и Брэндон Танев (59).

Голкипер «Питтбурга» Мэтт Мюррей отразил 25 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Питтсбург» набрал 14 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблицу Восточной конференции. «Даллас», имея в активе девять баллов, занимает 12-е место на «Западе».

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