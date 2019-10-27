Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой» «Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5.

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В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Джералд Мейхью (6-я минута), Эрик Стаал (38), Йоэль Эрикссон Эк (41), Микко Койву (47) и Джаред Сперджен (53). У «Кингз» отличился Бен Хаттон (25).

Отметим, что результативной передачей в этой встрече отметился нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук.

В следующей игре «Миннесота», одержавшая пятую победу в 11 встречах чемпионата, сыграет на выезде против «Далласа», а «Лос-Анджелес», потерпевший седьмое поражение в сезоне, в гостях встретится с «Чикаго».