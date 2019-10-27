«Анахайм» в гостях одержал победу над «Колорадо» - Советский спорт
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27 октября 2019 08:04Хоккей

«Анахайм» в гостях одержал победу над «Колорадо»

«Анахайм» одержал победу над «Колорадо» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (1-я мминута), Картер Рауни (13), Райан Гецлаф (29), Макс Комтуа (47) и Якоб Сильверберг (58). В составе «Эвеланш» отличились Йоонас Донской (26) и Натан Маккиннон (42).

Отметим, что защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 14 минут и 20 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Анахайм Дакс», прервавший свою серию из трех поражений, сыграет в гостях против «Вегаса», а «Колорадо», потерпевший третье поражение в сезоне, встретится на своем льду с «Флоридой».

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