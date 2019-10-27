«Виннипег» одержал волевую победу над «Калгари» в матче на открытом воздухе - Советский спорт
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27 октября 2019 08:32Хоккей

«Виннипег» одержал волевую победу над «Калгари» в матче на открытом воздухе

Хоккеисты «Виннипега» в овертайме вырвали победу у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В основное время встречи у «Джетс» заброшенной шайбой отметился Джош Моррисси (56-я минута). У «Флэймз» отличился Элиас Линдхольм (35).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Брайн Литтл (63).

Отметим, что игра прошла на футбольной арене Mosaic Stadium в Реджайне (Канада).

Добавим, что в следующем матче чемпионата «Виннипег» на выезде встретится с «Анахаймом», а «Калгари» в гостях сыграет против «Каролины».

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