«Виннипег» одержал волевую победу над «Калгари» в матче на открытом воздухе Хоккеисты «Виннипега» в овертайме вырвали победу у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Загрузка... В основное время встречи у «Джетс» заброшенной шайбой отметился Джош Моррисси (56-я минута). У «Флэймз» отличился Элиас Линдхольм (35). В овертайме победную шайбу на свой счет записал Брайн Литтл (63). Отметим, что игра прошла на футбольной арене Mosaic Stadium в Реджайне (Канада). Добавим, что в следующем матче чемпионата «Виннипег» на выезде встретится с «Анахаймом», а «Калгари» в гостях сыграет против «Каролины».