«Виннипег» одержал волевую победу над «Калгари» в матче на открытом воздухе

В основное время встречи у «Джетс» заброшенной шайбой отметился Джош Моррисси (56-я минута). У «Флэймз» отличился Элиас Линдхольм (35).
В овертайме победную шайбу на свой счет записал Брайн Литтл (63).
Отметим, что игра прошла на футбольной арене Mosaic Stadium в Реджайне (Канада).
Добавим, что в следующем матче чемпионата «Виннипег» на выезде встретится с «Анахаймом», а «Калгари» в гостях сыграет против «Каролины».
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