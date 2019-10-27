Джаред Беднар: Главное, мы не начали матч вовремя, это в итоге стоило нам игры с «Анахаймом» Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение команды в домашнем матче против «Анахайма» (2:5).

- Главное, что мы не начали матч вовремя, и это в итоге стоило нам игры. Мы не были готовы играть на достаточно высоком уровне. Мы начали матч рутинно, и в результате у соперника было много моментов после скоростных прорывов. И они создали достаточно моментов для двух забитых голов, - приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Анахайм Дакс», прервавший свою серию из трех поражений, сыграет в гостях против «Вегаса», а «Колорадо», потерпевший третье поражение в сезоне, встретится на своем льду с «Флоридой».