Андрей Свечников: Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников считает, что ему стоит чаще бросать по воротам при игре в большинстве.

- Мне надо продолжать делать то, что я делаю, и чаще бросать в большинстве. Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее, - передает слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Чикаго» 19-летний российский форвард отметился дублем. Всего на счету россиянина 10 (3+7) очков в 11 матчах текущего сезона.