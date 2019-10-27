Ван Римсдайк, Литтл и Мразек – три звезды дня в НХЛ - Советский спорт
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27 октября 2019 12:54Хоккей

Ван Римсдайк, Литтл и Мразек – три звезды дня в НХЛ

Форвард «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк признан первой звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, что нападающий «Флайерз» набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Коламбусом» (7:4).

Второй звездой стал форвард «Виннипега» Брайан Литтл, записавший на свой счет победную шайбу в овертайме матча с «Калгари» (2:1).

Третьей звездой был признан голкипер «Каролины» Петр Мразек, отстоявший «на ноль» в игре с «Чикаго» (4:0).

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