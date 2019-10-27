«Металлург» проиграл в гостях «Сибири» Таким образом, команда Ильи Воробьева прервала серию из четырех побед.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Металлург» (Магнитогорск) завершился в пользу хозяев площадки (3:2 ОТ).

В составе победителей дубль оформил Юкка Пельтола. Его вторая шайба принесла победу команде. Еще один гол на счету Владимира Первушина.

Таким образом, «Сибирь» одержала четвертую победу подряд.

В следующем матче «Магнитка» сыграет 29 октября против «Барыса», а «Сибирь» в тот же день сыграет с «Автомобилистом».

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«Сибирь» – «Металлург» – 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кулемин (Матушкин, Локтионов), 08:59 (0:1), Потехин (Дронов), 19:42 (0:2), Пельтола (Йокипакка, Руохомаа), 50:53 (1:2), Первушин (Романцев, Йокипакка), 51:32 (2:2), Пельтола, 60:48 (3:2 ОТ).