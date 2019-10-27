«Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 19:41ХоккейГичунцев Артур

«Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу кряду

Встреча прошла в Москве.

Хоккеисты «Спартака» обыграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Хохлачев, Илья Зубов и Ансель Галимов. У гостей отличились Виталий Павлов и Роберт Липсбергс.

Таким образом, команда Олега Знарка одержала четвертую победу кряду.

Следующий матч «Спартак» проведет против «Йокерита». Встреча состоится 29 октября, а «Динамо» в тот же день встретится с «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Динамо» (Рига) – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Хохлачев (Кутейкин – большинство), 02.18 – 1:0. Зубов (Лещенко, Кутейкин), 16.11 – 2:0. Галимов (Лещенко, Столяров), 21.30 – 3:0. Павлов (Эштон, Сотниекс), 52:22 – 3:1. Липсбергс (Берглунд, Бартулис), 53:01.

Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 20:55 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием «Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире
«Вашингтон» и Ови – по-прежнему наше все В конце прошлого сезона я отправился в Вашингтон с одной целью: своими глазами увидеть, как Александр Овечкин выбьет очередной полтинник. 24.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы Сергей Шахрай: Ханю и Чен – как Месси и Роналду
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Кучеров не забивает шесть матчей, Ничушкин – 80 «Советский спорт» рассказывает о неприятных сериях россиян. 27.10.2019 10:48 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Юрий Семин: В матче со «Спартаком» будем делать акцент на свою игру Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России со «Спартаком», а также впечатления от игры группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». 25.10.2019 13:46 Футбол Григорьевская Юлия
Реабилитация от Романа. Еременко помог «Ростову» «отмазаться» за фиаско в Питере Команда Валерия Карпина продолжила чемпионскую гонку, уверенно обыграв дома «Сочи» благодаря «полутора» голам Романа Еременко. 26.10.2019 21:31 Футбол Мощенко Захар
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоунеочередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:41 Хоккей «Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу кряду
19:23 Футбол Кирилл Новиков: Не считаю, что у ЦСКА было территориальное преимущество
19:12 Футбол Доменико Тедеско: «Спартаку» над многим нужно работать
18:55 Футбол «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч АПЛ
18:46 Евгений Ловчев: Игра шла до первой ошибки, и ее совершил Гилерме
18:37 Футбол ЦСКА проиграл московскому «Динамо»
18:29 Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» и одержал первую победу при Тедеско
18:19 Футбол Ларссон за две минуты оформил дубль в ворота «Локомотива»
18:09 Футбол «Гранада» сместила «Барселону» с первого места в таблице примеры
17:54 Футбол «Локомотив» – «Спартак». Понсе вывел красно-белых вперед
17:36 Футбол Тедеско получил предупреждение за споры с арбитром
17:24 Футбол «Химки» разгромили «Авангард» в матче ФНЛ
17:11 Футбол ЦСКА – «Динамо». Влашич не забил пенальти
16:56 Футбол «Реал Сосьедад» одержал победу над «Сельтой»
16:41 Футбол Дзюба догнал Соболева и Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ (видео)
16:27 Футбол Сергей Семак – о победе над «Крыльями»: Рады обыграть сильную команду
16:15 Хоккей «Металлург» проиграл в гостях «Сибири»
15:57 Футбол «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и одержал третью победу кряду
15:33 Футбол ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ
15:24 Футбол «Локомотив» – «Спартак». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика