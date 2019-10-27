«Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу кряду Встреча прошла в Москве.

Хоккеисты «Спартака» обыграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Хохлачев, Илья Зубов и Ансель Галимов. У гостей отличились Виталий Павлов и Роберт Липсбергс.

Таким образом, команда Олега Знарка одержала четвертую победу кряду.

Следующий матч «Спартак» проведет против «Йокерита». Встреча состоится 29 октября, а «Динамо» в тот же день встретится с «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Динамо» (Рига) – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Хохлачев (Кутейкин – большинство), 02.18 – 1:0. Зубов (Лещенко, Кутейкин), 16.11 – 2:0. Галимов (Лещенко, Столяров), 21.30 – 3:0. Павлов (Эштон, Сотниекс), 52:22 – 3:1. Липсбергс (Берглунд, Бартулис), 53:01.