«Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню» 30 октября подмосковный клуб сыграет против СКА, а команда из Пекина днем ранее встретится с рижским «Динамо».

Новости СМИ2 Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» нанесли домашнее поражение игрокам «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2). В составе китайского клуба хет-трик оформил Эндрю Миллер. Еще один гол в активе Итана Уэрека. Две шайбы россиян забросили Пекка Йормакка и Александр Семин. Таким образом, «Витязь» потерпел четвертое поражение кряду, а «Ред Стар» одержал третью победу подряд.