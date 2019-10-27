«Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню»

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» нанесли домашнее поражение игрокам «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).
В составе китайского клуба хет-трик оформил Эндрю Миллер. Еще один гол в активе Итана Уэрека. Две шайбы россиян забросили Пекка Йормакка и Александр Семин.
Таким образом, «Витязь» потерпел четвертое поражение кряду, а «Ред Стар» одержал третью победу подряд.
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