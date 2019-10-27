«Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню» - Советский спорт
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27 октября 2019 19:56ХоккейГичунцев Артур

«Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню»

30 октября подмосковный клуб сыграет против СКА, а команда из Пекина днем ранее встретится с рижским «Динамо».

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» нанесли домашнее поражение игрокам «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

В составе китайского клуба хет-трик оформил Эндрю Миллер. Еще один гол в активе Итана Уэрека. Две шайбы россиян забросили Пекка Йормакка и Александр Семин.

Таким образом, «Витязь» потерпел четвертое поражение кряду, а «Ред Стар» одержал третью победу подряд.

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