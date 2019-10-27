ЦСКА по буллитам одолел «Авангард» - Советский спорт
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27 октября 2019 20:48Хоккей

ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»

Омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил ЦСКА — 1:2.

В составе победителей отличился Иван Телегин, победный буллит на счету Антона Слепышева.

За «Авангард» шайбу забросил Валентин Пьянов.

Следующий матч омичи проведут с московским «Динамо», а армейцы отправятся в гости к «Сибири».

Подопечные Игоря Никитина продолжают лидировать на Западе. «Авангард» с 30 очками располагается на второй строчке на Востоке.

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