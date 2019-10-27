ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»

В составе победителей отличился Иван Телегин, победный буллит на счету Антона Слепышева.
За «Авангард» шайбу забросил Валентин Пьянов.
Следующий матч омичи проведут с московским «Динамо», а армейцы отправятся в гости к «Сибири».
Подопечные Игоря Никитина продолжают лидировать на Западе. «Авангард» с 30 очками располагается на второй строчке на Востоке.
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