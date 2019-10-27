«Салават Юлаев» победил минское «Динамо» - Советский спорт
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27 октября 2019 21:23Хоккей

«Салават Юлаев» победил минское «Динамо»

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3:2

Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после точного броска в исполнении Андрея Степанова. На 30-й минуте Артём Демков реализовал большинство и укрепил преимущество «зубров».

Гости отыграли один гол на 38-й минуте стараниями Александра Бурмистрова. На 54-й минуте Никита Сошников сравнял счет. А в овертайме победу гостям принёс Дмитрий Кугрышев.

30 октября минская команда встретится в Челябинске с «Трактором», а «Салават Юлаев» 29-го числа сыграет на выезде с ХК «Сочи».

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