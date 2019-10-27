«Салават Юлаев» победил минское «Динамо»

Хозяева открыли счёт на 3-й минуте после точного броска в исполнении Андрея Степанова. На 30-й минуте Артём Демков реализовал большинство и укрепил преимущество «зубров».
Гости отыграли один гол на 38-й минуте стараниями Александра Бурмистрова. На 54-й минуте Никита Сошников сравнял счет. А в овертайме победу гостям принёс Дмитрий Кугрышев.
30 октября минская команда встретится в Челябинске с «Трактором», а «Салават Юлаев» 29-го числа сыграет на выезде с ХК «Сочи».
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Новиков повторил трюк Реброва. ЦСКА снова проиграл в концовке (видео) Кирилл Новиков в роли исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» выиграл дерби у армейцев, приведя команду к победе впервые с лета нынешнего года. 27.10.2019 18:53 Футбол Мощенко Захар Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Такое не удалось ни «Атлетико», ни «Юве». «Спартак» разгромил «Локо» в Черкизово (видео) «Спартак» выиграл впервые за семь последних туров и прервал победную серию «железнодорожников». Под руководством Тедеско красно-белые еще не пропускали. 27.10.2019 18:30 Футбол Зибрак Артем Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Овечкин против Макдэвида: два гола россиянина и поражение «Вашингтона» В центральном матче дня «Вашингтон» уступил «Эдмонтону». 25.10.2019 09:15 Хоккей Костяев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий