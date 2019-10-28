«Авангард» поместил Щербака в список отказов Форвард набрал шесть очков в 16 матчах.

Форвард «Авангарда» Никита Щербак помещен клубом в список отказов, сообщает официальный сайт лиги.

В межсезонье «ястребы» подписали с 23-летним нападающим контракт до 2022 года. Щербак принял участие в 16 матчах, в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4» и десяти минутах штрафа.

Теперь если Щербака не возьмет ни один клуб КХЛ, он отправится в фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ – «Ижсталь» (Ижевск), которая занимает последнее место в своей конференции.

Напомним, предыдущие шесть сезонов Щербак провел в Северной Америке. Он играл в системах «Монреаля» и «Лос-Анджелеса». В 37 матчах НХЛ на его счету 8 (6+2) очков. А АХЛ он набрал 106 (32+74) очков в 168 играх.