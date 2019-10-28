Тарасенко выбыл на пять месяцев - Советский спорт
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28 октября 2019 19:34ХоккейГичунцев Артур

Тарасенко выбыл на пять месяцев

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Завтра, 29 октября форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенесет операцию из-за травмы плеча. Отмечается, что 27-летний хоккеист пропустит минимум пять месяцев.

Напомним, российский нападающий получил повреждение в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (5:2), прошедший 25-го числа.

В текущем сезоне он провел 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

В прошлом сезоне в составе «блюзменов» россиянин стал победителем Кубка Стэнли.

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