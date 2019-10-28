Кравцов вернулся в «Трактор»

Российский форвард Виталий Кравцов пополнил ряды «Трактора». Отмечается, что 19-летний игрок подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, и будет выступать в родной команде под номером 74.
Напомним, Кравцов является воспитанником челябинского клуба. Он играл за основной состав с 2016 по 2019 год. Этим летом хоккеист перебрался в «Нью-Йорк Рейнджерс», но так и не смог дебютировать за новую команду и был отправлен в АХЛ.
Добавим, что «Рейнджерс» могут выкупить игрока в любой момент, но только для основного состава.
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