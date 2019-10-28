«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил «Адмирал»

У хозяев шайбы забросили Мэтт Уайт (32-я минута), Якоб Берглунд (44-я), Тимур Шарифьянов (45-я) и Зак Митчелл (48-я). У гостей дубль на счету Дениса Вихарева (24-я и 27-я), еще одну шайбу забросил Константин Глазачев (22-я).
Для команды из Нижнекамска эта победа стала шестой подряд.
«Адмирал» занимает шестое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» идет на седьмой строчке – у обеих команд по 25 очков.
30 октября команда из Владивостока отправится в гости к «Ак Барсу», а нижнекамцы дома примут «Амур».
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