«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил «Адмирал» - Советский спорт
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28 октября 2019 21:24ХоккейАбушкин Руслан

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил «Адмирал»

«Нефтехимик» одержал волевую домашнюю победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (0:0 1:3, 3:0).

У хозяев шайбы забросили Мэтт Уайт (32-я минута), Якоб Берглунд (44-я), Тимур Шарифьянов (45-я) и Зак Митчелл (48-я). У гостей дубль на счету Дениса Вихарева (24-я и 27-я), еще одну шайбу забросил Константин Глазачев (22-я).

Для команды из Нижнекамска эта победа стала шестой подряд.

«Адмирал» занимает шестое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» идет на седьмой строчке – у обеих команд по 25 очков.

30 октября команда из Владивостока отправится в гости к «Ак Барсу», а нижнекамцы дома примут «Амур».

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