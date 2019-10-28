СКА победил «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений - Советский спорт
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28 октября 2019 21:29ХоккейАбушкин Руслан

СКА победил «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений

«Северсталь» потерпела домашнее поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

На 39-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Йоонас Кемппайнен. Сравнял счет на 55-й минуте нападающий хозяев Егор Морозов. Победный буллит на счету форварда питерцев Владимира Ткачева.

Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию поражений, а «Северсталь» проиграла в пятый раз подряд.

СКА набрал 28 очков и занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 20 очками идет на девятом месте.

30 октября питерцы сыграют в гостях с «Витязем», а череповчане днем позже в Москве встретятся со «Спартаком».

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