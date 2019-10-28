СКА победил «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений

На 39-й минуте счет в матче открыл форвард гостей Йоонас Кемппайнен. Сравнял счет на 55-й минуте нападающий хозяев Егор Морозов. Победный буллит на счету форварда питерцев Владимира Ткачева.
Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию поражений, а «Северсталь» проиграла в пятый раз подряд.
СКА набрал 28 очков и занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 20 очками идет на девятом месте.
30 октября питерцы сыграют в гостях с «Витязем», а череповчане днем позже в Москве встретятся со «Спартаком».
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