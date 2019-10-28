«Ак Барс» дома переиграл «Амур» - Советский спорт
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28 октября 2019 21:32ХоккейАбушкин Руслан

«Ак Барс» дома переиграл «Амур»

«Ак Барс» обыграл «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

У победителей отличились Патрис Кормье (6-я минута), Андрей Педан (11-я) и Михаил Глухов (34-я). У проигравших шайбу забросил Кирилл Рассказов (21-я).

«Ак Барс» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, набрав 35 очков. «Амур» идет на 11-м месте – 21 очко.

30 октября казанцы сыграют на своем льду с «Адмиралом», а «Амур» встретится в гостях с «Нефтехимиком».

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