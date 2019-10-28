Дмитрий Квартальнов – о матче с «Амуром»: Во втором периоде наши защитники провалились Встреча прошла в Казани.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги после победы над «Амуром» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошие голы забили в первом периоде. Не понравился второй период: соперник добавил, а мы стали обрезаться, защитники проваливались. В третьем периоде сыграли по игре. Сыграли, в общем-то, как планировали – спокойно», – цитирует специалиста «Бизнес Online».

«Ак Барс» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, набрав 35 очков. «Амур» идет на 11-м месте – 21 очко.

30 октября казанцы сыграют на своем льду с «Адмиралом», а «Амур» встретится в гостях с «Нефтехимиком».