Алексей Кудашов: СКА потихоньку переламывает ситуацию - Советский спорт
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28 октября 2019 23:49ХоккейГичунцев Артур

Алексей Кудашов: СКА потихоньку переламывает ситуацию

Сегодня, 28 октября питерский клуб прервал серию из пяти поражений.

Главный тренер питерского СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы журналистов после победы над «Северсталью» (2:1 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Большое спасибо болельщикам за поддержку – они приезжают на каждый матч. Игра была кусками. Были хорошие минуты, когда мы владели шайбой, создавали моменты, но плохо реализовывали. А в конце, ведя в счете, почему-то «скатились», захотели сохранить победный счет и за это поплатились. Нам это не понравилось. Но мы довольны победой, идем дальше. Для нас это глоток воздуха. В последних играх было все рядом, нам немножко не хватало. Сейчас, надеюсь, мы потихоньку переламываем ситуацию.

В чемпионате выровнялись команды. Особенно это заметно, когда наши соперники приезжают в Петербург, все собранные и очень строго играют в обороне. Преодолевать такое чрезвычайно тяжело. В последних играх мы стараемся владеть шайбой, много атаковать, но попадаемся на контратаках. У нас была небольшая проблема, сейчас мы стараемся ее решить, и, надеюсь, у нас это получится», – цитирует специалиста пресс-служба «Северстали».

СКА набрал 28 очков и занимает второе место в Западной конференции, «Северсталь» с 20 очками идет на девятом месте.

30 октября питерцы сыграют в гостях с «Витязем», а череповчане днем позже в Москве встретятся со «Спартаком».

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