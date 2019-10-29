Малкин может сыграть в субботу с «Эдмонтоном» - Советский спорт
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29 октября 2019 08:14ХоккейЛипкин Антон

Малкин может сыграть в субботу с «Эдмонтоном»

Форвард «Питтсбурга» близок к возвращению в строй после травмы нижней части тела.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин приступил к тренировкам с командой и может сыграть в субботу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном», сообщает официальный сайт лиги.

33-летний российский нападающий пропустил десять игр подряд из-за травмы нижней части тела. В нынешнем сезоне у Малкина один гол в двух матчах.

Во вторник он точно не сыграет с «Филадельфией». При этом не исключено возвращение в состав нападающего Алекса Гальченюка и защитника Брайана Думулина, у которых также повреждения нижней части тела.

Добавим, что в 12 матчах у «Питтсбурга» 14 очков и четвертое место в Столичном дивизионе.

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