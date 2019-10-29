Евгений Малкин: США – мой второй дом, а в России есть правила, по которым можно иметь два паспорта

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подтвердил наличие американского паспорта.
«У моего ребенка американский паспорт, – приводит The Pittsburgh Tribune Live слова 33-летнего российского нападающего. – Это мой второй дом. Я здесь 13 лет. Возможно, он пойдет здесь в школу. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сталкивается с Россией.
У нас в России есть правила, по которым можно иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого. Не переживаю на этот счет. У моего ребенка тоже два паспорта».
Напомним, Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. Информацию о том, что у игрока есть американский паспорт, сообщил юрист, занимавшийся поддержкой бизнес-проекта, в котором участвовал Малкин.
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