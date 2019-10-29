Райан О’Райлли: В отсутствии Тарасенко всем нам надо быть лучше

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался о травме форварда Владимира Тарасенко, который пропустит пять месяцев.
«Непростая ситуация, – приводит слова 28-летнего канадца официальный сайт лиги. – Он является важной частью команды. Это тяжелая потеря, которая на нас скажется. В его отсутствие всем нам надо быть лучше».
Напомним, 27-летний Тарасенко получил травму плеча в четверг на прошлой неделе в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2).
В нынешнем сезоне российский нападающий провел 11 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «–2».
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