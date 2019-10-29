Владимир Плющев: Уровень и класс Бобровского позволяют говорить о том, что он выйдет из кризиса Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал старт сезона в исполнении российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

- Каждый спортсмен может находиться не в лучшей форме. Сложно сказать, с чем связана статистика Бобровского. Тем не менее его уровень и класс позволяют говорить о том, что он выйдет из этого кризиса. Для этого ему надо помочь. В России тренеры всегда в таких случаях помогают, а в НХЛ считается, что если игрок получает большие деньги, то он сам должен решать свои вопросы. Думаю, что Бобровский справится, ведь это не патологический кризис. Просто не сложилось начало сезона, - цитирует Плющева RT.

Отметим, что летом Бобровский подписал семилетний контракт с «Флоридой» на сумму $70 млн. На старте сезона российский голкипер пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.