«Автомобилист» проиграл «Сибири», потерпев седьмое поражение кряду Хоккеисты «Сибири» одержали победу над «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

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В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Никита Михайлов (11-я минута), Юкка Пельтола (22) и Данил Романцев (59).

Отметим, что голкипер «Сибири» Харри Сятери отразил 21 бросок и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче «Сибирь», одержавшая пятую победу кряду, встретится на своем льду с ЦСКА, а «Автомобилист», потерпевший седьмое поражение подряд, в гостях сыграет против «Барыса».