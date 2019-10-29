Владимир Плющев: Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось - Советский спорт
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29 октября 2019 19:33Хоккей

Владимир Плющев: Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев уверен, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сумеет выйти на привычный уровень игры.

- Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось. Ведь когда плей-офф начинается, он выглядит достаточно убедительно. Это индивидуально для каждого игрока, каждый сам знает, как ему надо готовиться, тем более на таком уровне. Бобровский - это вратарь очень высокого класса, и я убежден, что он свои проблемы решит, - цитирует Плющева RT.

Отметим, что летом Бобровский подписал семилетний контракт с «Флоридой» на сумму $70 млн. На старте сезона российский голкипер пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.

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