Владимир Плющев: Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось

- Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось. Ведь когда плей-офф начинается, он выглядит достаточно убедительно. Это индивидуально для каждого игрока, каждый сам знает, как ему надо готовиться, тем более на таком уровне. Бобровский - это вратарь очень высокого класса, и я убежден, что он свои проблемы решит, - цитирует Плющева RT.
Отметим, что летом Бобровский подписал семилетний контракт с «Флоридой» на сумму $70 млн. На старте сезона российский голкипер пропускает в среднем 3,79 шайбы за матч.
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