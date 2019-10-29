«Барыс» уступил дома «Металлургу», потерпев третье поражение кряду

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Денис Паршин (6-я минута), Максим Матушкин (33). У казахстанского клуба отличился Даррен Диц (30).
В следующем матче «Барыс», потерпевший третье поражение кряду, встретится на своей площадке с «Автомобилистом», а «Металлург», одержавший пятую победу в последних шести встречах, дома сыграет против минского «Динамо».
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