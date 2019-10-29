Андрей Мартемьянов: Я к отставке готов всегда Главный тренер «Автомобилист» Андрей Мартемьянов – о своей возможной отставке.

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- Я к отставке готов всегда. Что касается обменов - будем думать. Сейчас рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой, (выездную) поездку с нами не будет продолжать. Будут действия однозначно, - приводит слова специалиста «РИА Новости» со ссылкой на канал «Сибири» в YouTube.

Напомним, что «Автомобилист» во вторник уступил в гостях «Сибири» (0:3), потерпев седьмое поражение в чемпионате КХЛ кряду.

На данный момент на счету клуба из Екатеринбурга 22 очка в 22 встречах сезона и десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.