Йоси подписал новый контракт с «Нэшвиллом»

Как сообщает TSN, 29-летний защитник подписал восьмилетний контракт с «Нэшвиллом».
Отмечается, что игрок будет получать в среднем 9 миллионов долларов за сезон.
Напомним, что Йоси был выбран «Предаторз» во втором раунде драфта-2008 под общим 38 номером.
В 574 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 361 (98+253) очко, а также 32 (10+22) балла в 71 встрече плей-офф Кубка Стэнли.
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