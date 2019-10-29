Йоси подписал новый контракт с «Нэшвиллом» - Советский спорт
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29 октября 2019 20:07Хоккей

Йоси подписал новый контракт с «Нэшвиллом»

Защитник Роман Йоси подписал новое соглашение с «Предаторз».

Как сообщает TSN, 29-летний защитник подписал восьмилетний контракт с «Нэшвиллом».

Отмечается, что игрок будет получать в среднем 9 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что Йоси был выбран «Предаторз» во втором раунде драфта-2008 под общим 38 номером.

В 574 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 361 (98+253) очко, а также 32 (10+22) балла в 71 встрече плей-офф Кубка Стэнли.

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