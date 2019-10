Йоси подписал новый контракт с «Нэшвиллом»

Как сообщает TSN, 29-летний защитник подписал восьмилетний контракт с «Нэшвиллом».

Отмечается, что игрок будет получать в среднем 9 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что Йоси был выбран «Предаторз» во втором раунде драфта-2008 под общим 38 номером.

В 574 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 361 (98+253) очко, а также 32 (10+22) балла в 71 встрече плей-офф Кубка Стэнли.

Roman Josi has signed an eight-year max deal worth just north of $9 M AAV per season, making him the third-highest paid D in the NHL. Believe the deal also includes a full NMC which Nashville never gives out. Front loaded structure.