Йоси подписал новый контракт с «Нэшвиллом» Защитник Роман Йоси подписал новое соглашение с «Предаторз».

Загрузка...

Как сообщает TSN, 29-летний защитник подписал восьмилетний контракт с «Нэшвиллом».

Отмечается, что игрок будет получать в среднем 9 миллионов долларов за сезон.

Напомним, что Йоси был выбран «Предаторз» во втором раунде драфта-2008 под общим 38 номером.

В 574 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 361 (98+253) очко, а также 32 (10+22) балла в 71 встрече плей-офф Кубка Стэнли.