Ландеског выбыл на неопределенный срок Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског получил травму нижней части тела.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, нападающий «Эвеланш», в минувшую субботу сыгравший 20 минут и 30 секунд в матче против «Анахайма» (2:5), выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.

Напомним, что в 11 матчах текущего сезона Ландеског набрал 7 (3+4) очков.