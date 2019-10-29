Ландеског выбыл на неопределенный срок

Как сообщает официальный сайт НХЛ, нападающий «Эвеланш», в минувшую субботу сыгравший 20 минут и 30 секунд в матче против «Анахайма» (2:5), выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.
Напомним, что в 11 матчах текущего сезона Ландеског набрал 7 (3+4) очков.
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