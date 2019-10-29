«Чувствует себя, как на газоне». Максименко произвел вбрасывание в матче «Спартак» - «Йокерит» - Советский спорт
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29 октября 2019 20:27Хоккей

«Чувствует себя, как на газоне». Максименко произвел вбрасывание в матче «Спартак» - «Йокерит»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко произвел символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит».

«Спокойно вышел, вбросил шайбу! Чувствует себя на льду, словно на газоне», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, опубликованном в официальном аккаунте московской футбольной команды в Twitter.

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