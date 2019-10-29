«Чувствует себя, как на газоне». Максименко произвел вбрасывание в матче «Спартак» - «Йокерит» Голкипер «Спартака» Александр Максименко произвел символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит».

Новости СМИ2 «Спокойно вышел, вбросил шайбу! Чувствует себя на льду, словно на газоне», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, опубликованном в официальном аккаунте московской футбольной команды в Twitter. 😉 Как тебе такое, Жозе? pic.twitter.com/c8SeYid7kp — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 29, 2019