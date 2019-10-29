Андрей Скабелка: Было достаточно шансов, чтобы перевести игру с «Металлургом» в овертайм Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка – о поражении в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).

- Хоккей достаточно быстрый был, системный со стороны обеих команд. Здорово двигались мы во втором периоде, перехватили инициативу, гол забили. Но пропустили контратаку.

В третьем периоде не совсем мы играли так, как хотели. «Металлург» здорово оборонялся, строил оборону в средней зоне. Хотели мы перестроиться, но не смогли и сбивались больше на индивидуальные действия.

Было достаточно шансов, чтобы перевести игру в овертайм. Но тяжело мы забиваем, я уже это говорил, - приводит слова специалиста пресс-служба команды.