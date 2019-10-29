«Торпедо» на своем льду переиграло «Локомотив» Хоккеисты «Торпедо» победили «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Данил Веряев (33-я минута) и Чарлз Геноуэй (40). У ярославского клуба отличился Стефан Да Коста (41).

Добавим, что в следующем матче «Торпедо» на своем льду встретится с «Куньлунем», а «Локомотив» на выезде сыграет против «Йокерита».