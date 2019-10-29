«Спартак» на своем льду обыграл «Йокерит», одержав пятую победу кряду «Спартак» переиграл «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе российского клуба заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27), Мартиньш Карсумс (60). У финской команды отличились Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20).

В следующем матче «Спартак», одержавший пятую победу подряд, на своем льду встретится с «Северсталью», а «Йокерит» дома примет «Локомотив».