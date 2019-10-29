«Спартак» на своем льду обыграл «Йокерит», одержав пятую победу кряду

В составе российского клуба заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27), Мартиньш Карсумс (60). У финской команды отличились Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20).
В следующем матче «Спартак», одержавший пятую победу подряд, на своем льду встретится с «Северсталью», а «Йокерит» дома примет «Локомотив».
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