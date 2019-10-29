«Спартак» на своем льду обыграл «Йокерит», одержав пятую победу кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 октября 2019 22:04Хоккей

«Спартак» на своем льду обыграл «Йокерит», одержав пятую победу кряду

«Спартак» переиграл «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе российского клуба заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27), Мартиньш Карсумс (60). У финской команды отличились Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20).

В следующем матче «Спартак», одержавший пятую победу подряд, на своем льду встретится с «Северсталью», а «Йокерит» дома примет «Локомотив».

Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Пять поражений? Мы особо не переживали». Что говорили после матча «Северсталь» – СКА Питерские армейцы прервали серию неудач, но только с помощью буллитов. 28.10.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:14 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов проиграл Штруффу в первом круге «Мастерса» в Париже Рублев проиграл Тсонга на старте турнира в Париже Федерер опередил Медведева в чемпионской гонке ATP
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Футбол Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
22:26 ММА Нейт Диас: Сейчас неинтересно драться с Хабибом, это все равно, что бить мертвую собаку
22:23 Футбол «Витесс» переиграл «Де Графсхап» в 1/32 финала Кубка Голландии
22:21 Футбол Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА
22:04 Хоккей «Спартак» на своем льду обыграл «Йокерит», одержав пятую победу кряду
21:58 Хоккей «Динамо» переиграло «Авангард», одержав четвертую победу подряд
21:46 Футбол Хенрик Ларссон: Переход в «Спартак» - хороший шаг для моего сына, в будущем это ему поможет
21:32 Бокс Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске
21:21 Хоккей «Торпедо» на своем льду переиграло «Локомотив»
21:17 Хоккей Андрей Скабелка: Было достаточно шансов, чтобы перевести игру с «Металлургом» в овертайм
21:00 Бокс Биволу присвоен статус суперчемпиона мира по версии WBA
20:47 ММА Дана Уайт: Ничто не удерживает нас от проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном
20:27 Хоккей «Чувствует себя, как на газоне». Максименко произвел вбрасывание в матче «Спартак» - «Йокерит»
20:23 Хоккей Ландеског выбыл на неопределенный срок
20:07 Хоккей Йоси подписал новый контракт с «Нэшвиллом»
19:49 Райан О'Райли – о травме Тарасенко: Невосполнимая потеря
19:33 Хоккей Владимир Плющев: Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось
19:16 Хоккей Андрей Мартемьянов: Я к отставке готов всегда
19:06 Хоккей «Барыс» уступил дома «Металлургу», потерпев третье поражение кряду
18:51 Хоккей Владимир Плющев: Уровень и класс Бобровского позволяют говорить о том, что он выйдет из кризиса
18:34 Футбол Хенрик Ларссон посетил музей «Спартака» и тренировку красно-белых
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array